Prefeitura assina termo de cooperação com Sicredi para atuar nas Incubadoras Municipais

Assinatura do termo de cooperação da Prefeitura de Campo Grande com a Sicredi - Foto: Divulgação/Assessoria

Pensando no apoio aos negócios e desenvolvimento econômico da comunidade, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (SEDESC) e Sicredi Campo Grande assinaram Termo de Cooperação Técnica, na manhã dessa terça-feira (9), visando atuação nas quatro Incubadoras Municipais instaladas no município.

O termo de cooperação é resultado de chamamento público, do qual o Sicredi foi o único que se apresentou e cumpriu os requisitos exigidos. Pelo documento, o Sicredi irá atuar nas quatro incubadoras, impulsionando negócios e aproximando a comunidade da instituição financeira. O acordo prevê o trabalho presencial da equipe do Sicredi.

“Esse apoio do Sicredi deverá alavancar os negócios desenvolvidos pelos incubados através de educação financeira, treinamentos e consultorias, com informações atualizadas destinadas a potencializar a atuação empresarial dos empreendedores”, disse o secretário da Sedesc, Herbert Assunção.

As Incubadoras Municipais de Campo Grande são centros de desenvolvimento empresarial e de treinamentos, que promovem a cultura empreendedora, estimulando a geração e consolidação de micro e pequenas empresas. Nelas são disponibilizadas infraestrutura e realizadas ações como treinamentos na área de gestão e produção, capacitações, consultorias e palestras, visando proporcionar o apoio necessário desde a fase de definição do negócio, passando pela implantação e desenvolvimento até a maturidade, quando a empresa consegue caminhar sozinha.

Para Wardes Conte Lemos, presidente do Sicredi Campo Grande, a parceira entre a Prefeitura Municipal e a Cooperativa estimula novos negócios. “Esse termo de cooperação é muito importante porque, além de atender aos incubados a instituição financeira vai atender a comunidade em geral prestando serviços financeiros, consultorias e fomentando novos negócios”.

Conforme Wardes Lemos, nas incubadoras será possível abrir contas de novos associados, contratar produtos e serviços do Sicredi, como também máquinas de cartões, consórcios, seguros e financiamentos.

Além do secretário Herbert Assunção e de Wardes Conte Lemos, participaram da assinatura do documento Fábio Almeida, diretor executivo do Sicredi Campo Grande, e André Chimenez, gerente da instituição que ficará encarregado do trabalho com as Incubadoras Municipais.