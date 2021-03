Preços de produtos de hortifrúti chegam a ter variação de 780,77% em Campo Grande

o total, são divulgados preços e diferenças de 92 pelo fato dos restantes não terem sido encontrados em pelo menos, três dos locais - (Foto: Reprodução)

O Procon Estadual realizou uma pesquisa entre os dias 5 a 12 de março em 20 estabelecimentos, para saber o preço médio dos produtos hortifrutigranjeiros.

Foram pesquisados preços de 102 tipos de hortifrútis. Do total, são divulgados preços e diferenças de 92 pelo fato dos restantes não terem sido encontrados em pelo menos, três dos locais.

Como detalhe, dos 92 itens a serem divulgados, 73 apresentaram diferença superior a 100%, com destaque para o kg do jiló que pode ser adquirido por R$ 2,60 no Supermercado do Produtor (Avenida Gunter Hans 2.464) enquanto no Folha Verde Hortifruti (Avenida Bom Pastor Vilas Boas) não sai por menos de R$ 22,90 ou seja, variação de 780,77%.

Houve uma variação nos preços de 499,60% no abacaxi havaí. O produto foi encontrado no Hortifruti Abakati por R$ 2,50 e no Carrefour R$ 14,99. Já o menor índice encontrado está relacionado à uva niágara bandeja de 500g encontrada no Atacadão (Avenida Costa e Silva - Vila Olinda) por R$ 5,95 enquanto no Comper (Avenida Mascarenhas de Moraes Monte Castelo) é vendida por R$ 7,99, ou seja, diferença de 34,29%.

Outro produto, que o consumo também é considerável e foi encontrado na maioria dos locais visitados, foi o mel de abelha puro Apis Pantaneiro, vendido no Supermercado Duarte (Avenida Manoel da Costa Lima Vila Piratininga) por R$ 22,90 e no Comercial Lunardi (Rua Francisco José Abrão Jardim Imperial) por R$ 27,59. Nesse caso, a diferença é de 20,48%. Confira a lista completa aqui e aqui.