Preço das mensalidades dos colégios particulares variam até 467% nos preços em Campo Grande

O Procon Estadual realizou uma pesquisa de preços para as mensalidades das escolas da rede particular de ensino de Campo Grande. No levantamento feito entre 10 de novembro a 3 de dezembro, foram encontradas diferenças que vão de 111,74% em relação ao 9º ano a 467,61% em relação ao Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano.

No caso do maior índice, são dois dos estabelecimentos. Já, o menor foi registrado nos colégios Nota 10, com mensalidade de R$ 1.311,72 e Liceu R$ 619,50.

A equipe de pesquisa estabeleceu, também, termos comparativos entre os valores praticados no ano anterior em relação aos preços atuais. O trabalho concluiu que do total verificado, 36 sofreram acréscimo e os restantes 6 tiveram seus preços reduzidos.

A pesquisa completa pode ser conferida aqui.