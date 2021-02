Preço da cesta básica em Campo Grande teve o oitavo maior aumento entre as capitais

Se comparado com o mês passado, houve uma variação de 0,37% - (Foto: Felipe Ribeiro/Arquivo)

Na pesquisa em 17 capitais do País, Campo Grande foi a oitava que registrou o maior aumento nos preços dos produtos da cesta básica, que chega a R$ 578,62 na Capital de Mato Grosso do Sul.

No estudo realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divulgado hoje (8), aponta aumento de 26,34% na cesta básica. Se comparado com o mês passado, houve uma variação de 0,37%.

O valor da cesta básica para uma família composta por quatro pessoas custa R$ 1.735,86. De todos os principais alimentos, o açúcar cristal foi o que apresentou aumento de 11,46%. O preço médio de um kg foi de R$ 2,63.

Outros itens com variação positiva na comparação com dezembro do ano passado, foram a banana (4,76%), tomate (3,35%), farinha de trigo (1,44%), manteiga (1,36%) e carne bovina (0,58%).

Com preço médio de R$ 4,25, o kg que mais caiu o preço foi a batata com -10,71%. Além da batatinha, o oléo de soja (-3,93%), leite integral (-1,79%), feijão carioquinha (-1,46%), pão francês (-0,87%), café em pó (-0,70%) e o arroz agulhinha (-0,20%).