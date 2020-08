Postos combustíveis de MS terão até 90 dias para aderir a 'nova gasolina'

Para o consumidor final, no entanto, o produto deve sair mais caro - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Desde ontem (3), postos de combustível de MS passaram a valer as novas especificações da gasolina comercializada no Brasil. Apesar do aumento, o consumidor será compensado pela nova qualidade do produto.

A nova gasolina, que traz maior eficiência energética e a promessa de reduzir o consumo em até 6%, terá de ser oferecida em 100% dos postos do País em até 90 dias - contados a partir de ontem. Para o consumidor final, no entanto, o produto deve sair mais caro. Por enquanto, ainda é possível encontrar a "velha gasolina" nos postos. As distribuidoras têm mais 60 dias de adaptação e os revendedores, 90 dias.

Conforme explica o gerente executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis Automotivos, Lubrificantes e Lojas de Conveniência do Estado de MS (Sinpetro/MS), Edson Lazaroto, ao portal A Crítica, o preço vai subir, mas o desempenho e a conservação do motor será compensado. “A gasolina vai ser melhor para o cliente. Por mais que seja um pouco mais cara, vai compensar pela octanagem. O consumidor vai perceber a diferença economicamente no fim do mês”, explica. Ou seja, apesar de pagar mais caro pelo combustível, o veículo rodará mais km com um litro de gasolina.

Nova gasolina - No entanto, o combustível de maior qualidade já é produzido pela Petrobras desde o início deste ano, de acordo com Rogério Gonçalves - especialista em novos produtos da estatal e diretor de combustíveis da AEA (Associação Brasileira de Engenharia Automotiva).

"Muita gente não sabe, mas já está rodando com a nova gasolina há muitos meses", explica. Segundo o especialista, aproximadamente 90% da gasolina vendida em nosso mercado é refinada pela Petrobras e não é possível identificar a nova especificação na bomba. Comparando com a “velha gasolina”, a nova não apresenta nenhuma diferença e é idêntica à antiga.

O engenheiro também informa que, ao contrário do que muitos pensam, a novidade não proporciona potência ou torque acima dos valores máximos informados pela montadora para determinado modelo.

Porém, especificamente no caso de carros flex, a potência e o torque com gasolina de nova especificação podem subir. Muitos automóveis bicombustíveis têm desempenho consideravelmente maior quando utilizam etanol e essa diferença deve cair - especialmente em motores flex mais modernos, como os dotados de turbo e injeção direta.