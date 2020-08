População em MS bate 2,8 milhões de habitantes

Mato Grosso do Sul concentra 1,3% da população total do país - (Foto: Edemir Rodrigues)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou hoje (27) a tabela de estimativas da população do Brasil, segundo as estimativas de população, em 1º de julho de 2020 o Estado contava com 2.809.394 habitantes, distribuídos pelos 79 municípios que compõem, com um acréscimo populacional de 2,2% em relação ao ano anterior. Entre as cidades mais populosas do Estado estão Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

Campo Grande que completou 121 anos ontem (26) recebeu a notícia de que sua população passou dos 900 mil habitantes, um crescimento de 1,1% em relação a 2019, passando de 895.982 habitantes para 906.092, um crescimento que segue a mesma linha dos anos anteriores, levando os títulos de 15ª maior capital brasileira e o 19º maior município brasileiro.

Dourados não fica para trás, sua população alcançou a marca de 225.495 habitantes, com um crescimento de 1,14% em relação ao ano passado, onde a marca era de 222.949 habitantes. O Estado é considerado o segundo colocado no ranking dos cinco maiores municípios de MS.

Com um crescimento um pouco maior que nos demais estados do ranking o município de Três Lagoas teve um acréscimo de 1,5% na sua população, passando de 121.388 para 123.281 habitantes, por tanto ocupa o terceiro lugar entre os cinco maiores municípios de MS.

Corumbá e Ponta Porã seguem como quarto e quinto colocados respectivamente. A cidade de Corumbá alcançou a marca de 112.058 habitantes, enquanto Ponta Porã passou dos 90 mil chegando a 93.937 habitantes.

Mato Grosso do Sul concentra 1,3% da população total do país. O estado com maior população é São Paulo, com 46,3 milhões de habitantes, e concentra 21,9% da população total do país, seguido de Minas Gerais, com 21,3 milhões de habitantes e do Rio de Janeiro, com 17,4 milhões de habitantes.

Ainda segundo o IBGE no Brasil, a população estimada ficou em 211,8 milhões de habitantes, distribuída pelos 5.570 municípios que compõem as 27 Unidades da Federação, com um acréscimo populacional de 0,77% em relação ao ano anterior.