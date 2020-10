Investimentos em Paranaíba pelo governo de MS ultrapassam R$ 100 milhões

O programa habitacional é o Minha Casa Minha Vida - (Foto: Saul Schramm)

Mesmo com os impactos da pandemia, a vida deve melhorar para 140 famílias em Paranaíba que receberão casas e lotes urbanizados ainda em 2020. A construção de 100 casas no Residencial Ovídio já está 91,75% pronta e a previsão é de conclusão em dezembro. O programa habitacional é o Minha Casa Minha Vida.

Já o loteamento Costa Leste, com 40 unidades, está pronto. No programa Lote Urbanizado, o Governo do Estado constrói a base da casa até a primeira fiada de tijolos e o cidadão dá continuidade na construção do imóvel. Essas moradias somam-se às 14 do Programa Nacional de Habitação Rural, entregues no ano passado.

Ruas novas

A gestão estadual também tem investido em obras dentro das cidades, que seriam de obrigação dos municípios. Em Paranaíba, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) concluiu a restauração funcional de 25 ruas, em um investimento de R$ 3,681 milhões, e a pavimentação e drenagem de outras oito, em um montante superior a R$ 1,5 milhão. Isso tudo, sem contar na implantação do acesso à Latasa, em uma extensão de 497 metros, e a construção de uma ponte de concreto sobre o rio Barreiro, de 60 metros.

Em todos os setores, o Governo do Estado já investiu mais de R$ 104 milhões no município, incluindo R$ 31 milhões nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário; R$ 794 mil em reformas e melhorias das escolas estaduais; aquisição de 18 viaturas para as polícias civil e militar, além das duas que serão entregues ainda neste ano para a PM; e as entregas de 700 testes para a Covid-19 e de 2.920 equipamentos de proteção individual (EPIs) como álcool, luvas, aventais, máscaras e toucas.

O governador Reinaldo Azambuja afirmou que os investimentos são frutos de um trabalho que envolveu medidas duras e até impopulares. “Optamos por fazer um governo responsável, diminuímos o tamanho da máquina pública, reduzindo os gastos com o próprio governo para investir no bem-estar da população, fizemos as reformas e enfrentamos crises sem deixar de honrar nossos compromissos. Isso nos permitiu manter os investimentos nas obras prioritárias e lançar o Governo Presente, que até o fim de 2022 vai injetar mais R$ 4,2 bilhões nos municípios”, disse.

Empregos

E uma das preocupações das autoridades municipais de Paranaíba é a geração de empregos. Durante audiência do Governo Presente, prefeito e vereadores falaram do impacto do fechamento de um curtume. Para garantir 102 novos empregos em Paranaíba, o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Equilíbrio Fiscal do Estado (Fadefe) aprovou mais de R$ 425 milhões de investimento.