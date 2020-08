PIB da Itália tem contração histórica de 12,8% no 2º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália sofreu contração histórica de 12,8% no segundo trimestre de 2020 ante o primeiro, evidenciando os efeitos da pandemia de covid-19, segundo dados finais divulgados nesta segunda-feira, 31, pelo Istat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país.

Na comparação anual, o PIB italiano encolheu 17,7% entre abril e junho. Os números finais mostraram que a economia italiana teve desempenho pior do que se imaginava no segundo trimestre. Há um mês, a Istat havia estimado quedas de 12,4% do PIB no confronto trimestral e de 17,3% em relação a igual período do ano passado.