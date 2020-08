PIB da FRança sofre contração histórica de 13,8% no 2º trimestre, confirma Insee

O Produto Interno Bruto (PIB) da França sofreu contração de 13,8% no segundo trimestre de 2020 ante os três meses anteriores, a maior da história, em meio ao impacto da pandemia do novo coronavírus, segundo dados finais publicados nesta sexta-feira (28) pelo Insee, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado confirmou leitura preliminar divulgada no fim do mês passado. Em relação ao mesmo período de 2019, o PIB da França sofreu um tombo de 18,9% entre abril e junho, ligeiramente menor do que a estimativa original, de contração de 19%, informou o Insee.