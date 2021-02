PIB da França encolhe 1,4% no 4º trimestre ante 3º tri; no ano, despenca 8,2%

França - (Foto: Getty Images)

O Produto Interno Bruto (PIB) da França encolheu 1,4% no quarto trimestre de 2020 ante o terceiro trimestre em meio ao aperto de restrições para conter a disseminação do novo coronavírus, segundo pesquisa final divulgada nesta sexta-feira, 26, pelo Insee, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. A leitura preliminar apontava queda um pouco menor, de 1,3%. Na comparação anual, o PIB francês sofreu retração de 4,9% entre outubro e dezembro.

Neste caso, o cálculo original havia sido de recuo ligeiramente maior, de 5%. Ao longo de 2020, a economia francesa teve contração recorde de 8,2%, após crescer 1,5% em 2019, informou o Insee.