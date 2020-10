Petrobras: produção média em 2020 deve chegar a 2,84 milhões de BOED

Petrobrás - (Foto: Fábio Motta/Estadão)

A Petrobras espera fechar este ano com produção média de petróleo, gás natural e líquido de gás natural (LGN) de 2,84 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d). Apenas a produção de petróleo deve ser de 2,28 milhões de barris por dia (bpd). Esses volumes superam a meta estabelecida pela empresa, de 2,7 milhões de boe/d e 2,2 milhões de bpd, respectivamente.

A informação foi divulgada pela petrolífera estatal, que nesta terça-feira informou seus dados operacionais e de venda relativos ao terceiro trimestre deste ano.

No documento, a companhia afirma que o crescimento da produção de petróleo e gás natural acima do esperado não tem resultado em estoques excessivos, o que poderia acontecer neste período de crise e de retração da demanda. "Pelo contrário, temos trabalhado com estoques inferiores aos do período pré-covid graças à maior integração entre produção, refino, logística e comercialização".

A empresa informou ainda que, por conta da pandemia, o número de trabalhadores a bordo das plataformas marítimas continua limitado. Com isso, paradas que estavam programadas para o quarto trimestre deste ano foram postergadas para o início de 2021.

No terceiro trimestre, o crescimento da produção de petróleo e gás no Brasil para 2,9 milhões de boe/d, foi impulsionado pelo avanço da extração de óleo no campo de Atapu e por ganhos de eficiência no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. Também o campo de Tupi atingiu a marca de produção acumulada de 2 bilhões de boe em dez anos, desde a instalação da primeira plataforma de produção.