Produção de gás natural cai 4,5% no 2º trimestre

Foram produzidos no exterior 45 mil boe/d, queda de 16,7% - (Foto: Divulgação)

A produção de gás natural da Petrobras caiu 4,5% no segundo trimestre em relação ao primeiro, refletindo os impactos da pandemia de covid-19 nas operações da estatal. Entre abril e junho, a produção de gás natural foi de 512 milhões de barris de óleo equivalente (boe/d), contra 536 milhões boe/d de janeiro a março.

Pelo mesmo motivo, a produção comercial de petróleo e gás caiu 5,1% do primeiro para segundo trimestre, para 2,474 milhões de boe/d, ante 2,606 milhões de boe/d no primeiro trimestre do ano.

A Petrobras informou em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que foram produzidos no exterior 45 mil boe/d, queda de 16,7% em relação ao primeiro trimestre. A maior queda da produção,porém, foi registrada na produção em terra, da ordem de 14% do segundo para o primeiro trimestre.