Petrobras mantém meta de produção para 2020 de 2,7 milhões de boe/d

A partir de setembro as operações devem ser normalizadas - (Foto: Divulgação)

A Petrobras afirmou em seu relatório de produção do segundo trimestre que mantêm a meta para este ano de 2,7 milhões de barris de óleo equivalente (petróleo e gás), com variação de 2,5% para cima ou para baixo, apesar da pandemia de covid-19, que afetou a produção da companhia.

A produção da empresa caiu 3,5% no segundo trimestre do ano, comparado ao primeiro, somando 2,757 milhões de barris diários de óleo equivalente (boe/d), contra 2,856 milhões boe/d registrados no primeiro trimestre de 2020.

Segundo a estatal, a partir de setembro as operações devem ser normalizadas e serão retomadas as interligações de poços, descomissionamentos e paradas programadas.

De acordo com o fato relevante, a empresa suspendeu temporariamente essas ações para proteger a saúde dos colaboradores e prestadores de serviço, "priorizando os serviços essenciais".