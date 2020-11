Petrobras inicia fase de venda de Albacora e Albacora Leste

Petrobrás - (Foto: Sérgio Moraes/Reuters)

A Petrobras informou nesta terça-feira, 17, o início da fase não-vinculante referente à venda da totalidade de suas participações nas concessões de Albacora e Albacora Leste, localizadas predominantemente em águas profundas na Bacia de Campos.

Os potenciais compradores habilitados para essa fase receberão instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo as orientações para elaboração e envio das propostas não vinculantes, além de acesso a um "data-room" virtual contendo informações adicionais sobre as concessões. As principais etapas subsequentes do projeto serão informadas oportunamente ao mercado.

O campo de Albacora possui uma área de 455 km2 e está situado na área norte da Bacia de Campos, em lâmina d'água que varia de 100 a 1.050 m, a uma distância de cerca de 110 km do Cabo de São Tomé, no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro. Em outubro de 2020, Albacora produziu em média 36,4 mil barris de óleo por dia e 606 mil m3/dia de gás. A Petrobras é operadora do campo com 100% de participação.

O campo de Albacora Leste possui uma área de 511,56 km2 e está situado na área norte da Bacia de Campos, em lâmina d'água que varia de 1.000 a 2.150 m, a uma distância de cerca de 120 km do Cabo de São Tomé. Em outubro de 2020, Albacora Leste produziu em média 30mil barris de óleo por dia e 703 mil m3/dia de gás. A Petrobras é operadora do campo com 90% de participação e os demais 10% pertencem à Repsol Sinopec Brasil.

A estatal lembra que a operação está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em ativos de classe mundial, ou seja, aqueles que sejam mais resilientes frente às oscilações do preço do petróleo, com menor risco e maior retorno financeiro.