Petrobras diz que desembarques da P-77 estão normais e que reprogramou embarques

A Petrobras informou que apenas os embarques foram suspensos para a plataforma P-77, no campo de Búzios, na bacia de Santos, por causa da contaminação de covid-19 em trabalhadores da unidade, mas ressaltou que os desembarques vêm ocorrendo normalmente. "Os embarques foram reprogramados, de forma planejada, em virtude da adoção de novo procedimento de testagem das plataformas e Búzios, e ocorrerão somente após o resultado dos testes pré-embarque.

Na segunda-feira, sindicalistas informaram ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que embarques e desembarques da P-77 haviam sido suspensos por causa da contaminação em sete trabalhadores da plataforma P-77, uma das quatro instaladas no campo de Búzios, considerado um dos mais promissores do pré-sal.

A interrupção teria ocorrido para que uma equipe médica subisse à plataforma para testar todos os colaboradores do local. A Petrobras confirmou os testes.

"Após a fase de avaliação, em Búzios, o procedimento será expandido para as outras plataformas, depois de análise para aumento do efetivo presencial. O novo procedimento será implantado gradualmente, de acordo com a capacidade de atendimento do mercado em relação a insumos e serviços especializados para testagem, tendo sempre por prioridade a saúde dos colaboradores", informou a Petrobras em nota.

O aumento gradual e seguro do contingente a bordo das plataformas tem como principal objetivo possibilitar a realização de intervenções periódicas para manutenção da integridade e eficiência das unidades, afirmou a Petrobras.