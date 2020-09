Pesquisa do Sebrae confirma abrandamento da crise entre os Pequenos Negócios

81% dos pequenos negócios estão operando em melhora geral na perda média do faturamento. - ( Foto: Edemir Rodrigues)

De acordo com dados divulgados da 7ª edição da pesquisa de impacto do Coronavírus, realizada pelo Sebrae em parceria com a FGV entre 27 e 31 de agosto, 81% dos pequenos negócios estão operando em melhora geral na perda média do faturamento.

Ainda segundo o levantamento, os pequenos negócios operam em locais com maior risco de aglomeração, como feiras e shoppings populares, sofrem mais na retomada das atividades.

O analista da Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae, Kennyston Lago, explica que na edição passada da pesquisa, aprontava que 53% dos empresários afirmavam que suas localidades estavam em processo de abertura ou abertas, nesta 7ª edição mostrou que os dados subiram para 75%.

Ainda em comparação com a edição anterior segundo o analista, 76% das empresas estavam operando, hoje mesmo com a pandemia esse número teve um aumento, registrando seus 81%. “Quem mais sofre é o setor do Turismo, economia criativa, que envolve eventos e as academias. Os que menos sofrem são os PetShop, saúde e agronegócio”, relatou Kennyston.