Lista: Confira o preço do litro da gasolina em 30 estabelecimentos de Campo Grande

A gasolina está cara no Brasil - (Foto: Tânia Rego/ABrasil)

Em pesquisa realizada em 30 estabelecimentos de Campo Grande, o Procon Municipal encontrou uma variação de 20,6% no preço da gasolina e 11% no preço do diesel. O preço mais caro foi cobrado a R$ 5,47 e o mais barato por R$ 5,09 no valor da gasolina comum.

A pesquisa foi feita entre os dias 24 e 25 de fevereiro e foi feita em razão dos aumentos sucessivos no preço dos combustíveis nas refinarias. O Procon Municipal vai passar a disponibilizar ao consumidor tabelas periódicas e informações sobre os valores da gasolina praticados na Capital.

Na última segunda-feira, a Petrobras anunciou o segundo aumento no preço dos combustíveis em duas semanas, o quinto do ano, e o primeiro após o anúncio da saída do presidente da estatal, Roberto Castello Branco. Depois de um reajuste nos preços nas refinarias da estatal em fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro disse que os aumentos eram excessivos e divulgou pelas redes sociais a indicação do general Joaquim Silva e Luna para o comando da companhia. Confira aqui a lista completa dos valores da gasolina em Campo Grande.