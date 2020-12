Pesquisa aponta variação de 130% em produtos de Natal

O Procon Estadual fez um levantamento - (Foto: Divulgação)

Natal já está chegando, mas a procura pelos produtos natalinos já começou. O Procon Estadual fez uma pesquisa em 10 estabelecimentos comerciais de Campo Grande, e encontrou variações percentuais que vão de 0,33% até 130,11% entre os 201 artigos verificados onde apenas três não sofreram variação.

Em se falando em variação de preços, foram verificados os valores para aquisição de azeites, bombons, congelados, grãos, farofas, conservas, frutas em calda, panettones/chocottones e bacalhau. A variação de 130,11% foi na farofa Yoki de 500g que está exposta a venda no Supermercado Pires por R$ 6,19 e no Fort Atacadista por R$ 2,69 enquanto a menor (0,33%) está relacionada ao peru temperado assa fácil Seara cujo quilo é vendido por R$ 23,98 no Atacadão e por R$ 23,90 no Fort Atacadista.