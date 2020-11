Pesquisa aponta que 61% dos consumidores pretendem realizar compras na Black Friday

63% acreditam que seja o momento oportuno para aquisição de produtos que estão precisando - (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Mesmo sob o impacto da pandemia da Covid-19, a Black Friday 2020 deve movimentar o comércio. De acordo com o levantamento realizado pela Confederação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (CNDL) e Offer Wise, 61% dos consumidores pretendem fazer compras na Black Friday 2020, a alta é de 24% em relação ao ano anterior.

Entre os consumidores que pretendem fazer compras, 63% acreditam que seja o momento oportuno para aquisição de produtos que estão precisando, com preços mais baixos. Já 37% querem aproveitar para antecipar as compras dos presentes de Natal. Os produtos mais procurados são roupas, calçados e smartphones.

“Há quem guarde dinheiro para comprar o objeto desejado, com o preço mais baixo. É o momento em que as pessoas aproveitam para antecipar as compras de final de ano e fazer economia com as promoções, por isso a expectativa do comércio é bastante positiva”, comentou o presidente da CDL CG – Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande, Adelaido Vila.

Sobre a capital ele afirma. “Nosso comércio passou por várias crises econômicas e com a pandemia, contamos com a Black Friday para ganhar fôlego para o Natal e a virada do ano. Estamos acreditando que 2021 será um ano de crescimento para o setor”, finalizou.

Entre os entrevistados, há ainda aqueles que pretendem não realizar nenhuma compra. Segundo o levantamento, 24% não farão compras pois alegam estar sem dinheiro e 20% respondeu que está desempregado, motivo pelo qual não aproveitarão as promoções.

Na pesquisa, foram entrevistados homens e mulheres das 27 capitais brasileiras, com idade igual ou maior a 18 anos e de todas as classes econômicas, excluindo analfabetos.