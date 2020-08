Perfumaria é o item mais desejado para o Dia dos Pais em Campo Grande

Com 36% a perfumaria ficou em primeiro lugar - (Foto: Valter Campanato/ Agência Brasil)

Amanhã (9) é o Dia dos Pais, e mesmo com pandemia a data não vai passar em branco no comércio local. Segundo o levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL/CG), itens de perfumaria são os mais cotados para os papais neste ano.

Com 36% a perfumaria ficou em primeiro lugar. Calçados e vestuários ficaram para trás ocupando respectivamente o segundo e terceiro lugar. Calçados e vestuários ficaram para trás ocupando respectivamente o segundo (27%) e terceiro lugar (18%).

Já na pesquisa do Sebrae-MS, Entre os consumidores que irão presentar, a preferência da maioria segue por roupa (27%), perfume e loção pós barba (15%), relógio (12%) e o restante não sabe (18%). Entre os principais atrativos para compras, os entrevistados citaram o pagamento à vista com benefícios (46%), atendimento (36%) e medidas sanitárias (15%).

A pesquisa mostra que a data, deve injetar R$ 130,96 milhões na economia sul-mato-grossense – um resultado 20% menor que no ano anterior, quando a projeção foi de R$ 163,70 milhões. Do total para 2020, R$ 79,02 milhões serão gastos com presentes (60%), e o restante, R$ 51,94 milhões, em comemorações (40%). De acordo com o levantamento, 74% dos consumidores devem ir até o comércio adquirir a lembrança, e para 84%, a entrega do presente será feita pessoalmente.

Mas segundo o Procon Campo Grande 61% dos consumidores têm a intenção de gastar menos que no ano passado, enquanto 28% pretendem comprar presentes no mesmo valor e por fim, 11% dos entrevistados planejam gastar mais em relação ao ano de 2019.