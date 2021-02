Pequim realiza emissão de cerca de US$ 1,5 mi em moedas digitais para teste

O governo de Pequim anunciou em comunicado que realizará uma emissão, durante o feriado do ano-novo lunar da China, do equivalente a cerca de US$ 1,5 em moedas digitais. Em comunicado, a administração explica que seriam emitidos 50 mil "envelopes" nesse teste, cada um com 200 yuans, a partir do último domingo, 7.

Os gastos para as pessoas escolhidas por sorteio para participar da operação podem ocorrer entre os dias 10 e 17 deste mês, diz a nota. As autoridades relacionam esse teste aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, marcado para o próximo ano.

A intenção é implementar tecnologia necessária para fortalecer os serviços de pagamentos no evento internacional, diz o comunicado.

A cidade de Pequim afirma que, num próximo momento, promoverá mais pedidos pilotos de yuan digital relacionados ao evento esportivo. Além disso, diz que isso busca reforçar a cidade como polo internacional de consumo, dando garantias de bons serviços para o ambiente de pagamentos nos Jogos Olímpicos de Inverno.

A China tem trabalhado para elaborar uma moeda digital, já tendo feito testes anteriores dessa alternativa.