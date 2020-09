Pente-fino do INSS ameaça cortar 1,7 milhão de benefícios de segurados no Brasil

OInstituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou ontem (3/9) que vai notificar 1,7 milhão de segurados que tiveram o benefício revisado e precisam apresentar novos documentos para que não sejam bloqueados.

“Esses segurados tiveram seus benefícios revisados administrativamente e, após procedimento, foi verificada a necessidade de reavaliação dos documentos que embasaram a concessão do benefício”, explicou o INSS.

Os avisos serão feitos por meio de carta de cumprimento de exigência (veja aqui um exemplar). Para isso, é preciso que os segurados fiquem atentos, pois, após o recebimento da notificação, terão 60 dias para enviar a documentação solicitada.

Para enviar os documentos, o beneficiário precisa ter login e senha no site ou aplicativo do Meu INSS. Após acessar o sistema, terá que solicitar o serviço “Atualização de Dados de Benefício”.

Em seguida, é preciso anexar cópia digitalizada dos seguintes documentos do titular do benefício, do procurador ou representante legal, se houver: CPF, RG, certidão de nascimento ou casamento, Titulo de Eleitor e Carteira de Trabalho.

“Caso o segurado não consiga fazer o envio da documentação pelo Meu INSS, deverá agendar o cumprimento dessas exigências em uma agência do INSS mais próxima da residência”, ressaltou a autarquia, em nota.