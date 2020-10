Pelosi: tenho esperança de que cheguemos a acordo por pacote antes das eleições

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou na noite desta terça-feira, 20, que tem esperança de que um acordo por mais estímulos fiscais possa ser alcançado entre governo e oposição antes das eleições de 3 de novembro. "Desde domingo, temos feito algum progresso no estabelecimento de áreas de acordo e desacordo a fim de decidir como podemos chegar a um compromisso", escreveu Pelosi em uma nota direcionada a deputados democratas na qual relatou um telefonema com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.

De acordo com a líder, a conversa com Mnuchin deu "mais clareza" ao assunto, à medida que os dois se aproximam de um entendimento. "O prazo de hoje permitiu-nos ver que as decisões podem ser alcançadas, demonstrando que ambos os lados levam a sério a busca de um compromisso", frisou. No domingo, a democrata havia estabelecido um prazo de 48 horas, que terminaria na terça, para que um acordo fosse fechado.

Pelosi voltou a dizer que os presidentes de comissões no Congresso precisam resolver diferenças entre os partidos sobre os detalhes da aplicação dos recursos do pacote fiscal. "A forma como o financiamento é alocado determina como salvamos vidas", destacou. A democrata também confirmou que conversará novamente com Mnuchin nesta quarta-feira, 21.

Mais cedo, o porta-voz de Pelosi, Drew Hammill, já havia adiantado que as tratativas continuariam nesta quarta. O chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, por sua vez, disse que ainda há "itens em aberto" sobre a proposta de estímulos e criticou a presidente da Câmara.