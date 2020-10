Pelosi: proposta de pacote do governo está muito aquém das necessidades dos EUA

A deputada listou ainda uma série de pontos que ela considera "inadequados" na oferta republicana - (Foto: Foto: Saul Loeb/AFP)

Em carta a congressistas democratas, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou que a proposta do governo americano por um pacote fiscal de US$ 1,8 trilhões fica "significativamente aquém" das demandas suscitadas pela pandemia e a consequente recessão econômica. "Na verdade, em alguns casos, ele piora as coisas", escreveu.

No documento, Pelosi voltou a criticar o recuo do presidente americano, Donald Trump, que na semana passada suspendeu as negociações com a oposição, mas voltou atrás após a reação negativa nas bolsas de valores. "Uma mosca na parede ou qualquer outra coisa que possa pousar no Salão Oval me diz que o presidente apenas quer seu nome em um cheque antes da eleição e para que os mercados subam", disparou.

A deputada listou ainda uma série de pontos que ela considera "inadequados" na oferta republicana, entre elas a falta de recursos suficientes para escolas, pequenas empresas, sistema eleitoral e censo. "Infelizmente, essas questões não são as únicas entre as nossas preocupações. Mudanças significativas precisam ser feitas para remediar as deficiências na proposta de Trump", pontuou.

"Permaneço esperançosa de que a Casa Branca irá finalmente se juntar a nós para reconhecer das necessidades do povo americano e tomar ações que enderecem a crise econômica e sanitária na vida deles", acrescentou.