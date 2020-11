Pelo menos 33% dos empresários campo-grandenses pretendem participar do Black Friday

Cerca de 38% dos empresários alegaram que o estoque de vendas estava normal, 28% que estava alto e 34% baixo - (Foto: Rovena Rosa/ABrasil)

Previsto para acontecer no próximo dia 27, a Black Friday em Campo Grande pretende movimentar o comércio local. Conforme um levantamento realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL/CG), 33,7% dos empresários pretendem participar da ação de vendas que acontece no fim do mês.

O levantamento ainda aponta que 29% declarou que talvez participe, enquanto que 37,2% afirmaram que não participarão. Cerca de 38% dos empresários alegaram que o estoque de vendas estava normal, 28% que estava alto e 34% baixo.

Nacional - As vendas do comércio eletrônico devem crescem 27% na Black Friday deste ano em comparação com o mesmo período de 2019. O resultado positivo ainda tem potencial para impulsionar em 38% a performance do e-commerce para o ano de 2020. Os dados são da Ebit Nielsen, empresa de medição e análise de dados.

As previsões superam o desempenho do comércio eletrônico no ano passado. De acordo com a Ebit Nielsen, o faturamento do e-commerce cresceu 16,3% em 2019, alcançando a marca de R$ 61,9 bilhões. Já a Black Friday havia registrado alta de 23,6% para R$ 3,2 bilhões.

No caso da Black Friday, a confiança do consumidor, de que as promoções divulgadas são reais, e o maior conhecimento sobre a data, também foram apontados como aspectos favoráveis a uma maior movimentação do comércio online.

O levantamento da CDL/CG foi realizado entre os dias 13 de outubro e 5 de novembro, com 172 empresários.