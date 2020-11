Pelo 5º mês consecutivo, construção cria 36 mil empregos no País em outubro

O setor de construção criou 36 mil empregos no País em outubro - (Foto: Agência Brasil)

O setor de construção criou 36 mil empregos no País em outubro, pelo quinto mês seguido, de acordo com dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na manhã desta quinta, 26. São Paulo foi o Estado com maior número, com 7.876 novas vagas registradas.

Segundo Odair Senra, presidente Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP), embora a economia esteja dando sinais de recuperação, uma manutenção sustentável do crescimento depende da adoção de medidas que sinalizem um caminho para o equilíbrio fiscal. "Esta agenda precisa incluir reduções de gastos do governo, reforma administrativa e novas privatizações e concessões, o que certamente atrairá novos investimentos", afirma, em nota divulgada pela entidade.

O saldo entre admissões e demissões na construção no acumulado do ano continua positivo. De janeiro a outubro, o setor criou 138.409 vagas. De acordo com o Sinduscon-SP, foi o setor que gerou o maior número de empregos nos dez meses. Ao final de outubro, a construção empregava 2.307.759 trabalhadores com carteira assinada no País.