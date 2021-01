Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 3 mil na semana, a 787 mil

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos recuou 3 mil, a 787 mil, na semana encerrada em 2 de janeiro, informou nesta quinta-feira, 7, o Departamento do Trabalho. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal; previam 815 mil. O dado da semana anterior foi revisado, de justamente 787 mil para 790 mil. Os pedidos de auxílio-desemprego continuados - que saem com uma semana de atraso - recuaram 126 mil, a 5,072 milhões. (Com informações da Dow Jones Newswires).