Passe de ônibus sofre reajuste e nova tarifa passa a custar R$ 4,20

Terminal em Campo Grande - (Foto: Glenda Gabi)

O valor do vale transporte em Campo Grande vai subir para R$ 4,20, um acréscimo de 2,43%. A previsão é que o reajuste seja publicado ainda em uma edição extra do Diogrande desta terça-feira (28). O novo preço deve passar a vigorar a partir de sexta-feira (1º).

O reajuste foi confirmado pelo diretor-presidente da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos (Agereg), Vinícius Leite Campos, alegando que o valor está abaixo do calculado na última reunião do Conselho de Regulação.

No Conselho a proposta era deR$ 4,42, calculado com a inclusão do ISS (Imposto sobre Serviço) como despesa do Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte coletivo de Campo Grande.