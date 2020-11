Parceria entre Agehab e construtoras permite descontos na aquisição de moradias

Casas - ( Foto: Rosana Moura/Agehab)

Desconto mínimo de R$ 3 mil no valor da entrada de imóveis financiados continua e mais uma empresa da construção civil assina termo de adesão com a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab). Os descontos são concedidos para os cadastrados na agência com renda mensal de até R$ 4.685 e que não esteja com o nome negativado.

O novo empreendimento pertence a empresa RHD Construções e Comércio Eireli. O Residencial Lago de Constanza tem 53,96 m² e está localizado no bairro Centenário, em Campo Grande. A previsão de entrega é para abril de 2021.

Casas e apartamentos estão sendo comercializados em Campo Grande, Dourados e Corumbá. Os interessados devem estar com o cadastro na Agehab atualizado e manifestar interesse em um ou mais empreendimentos através do site da agência www.agehab.ms.gov.br. As empresas entrarão em contato para informações sobre a venda.

Para a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez a parceria firmada com as incorporadoras e empresas da construção civil é uma forma de facilitar o acesso à moradia própria. “O nosso objetivo é poder ofertar às famílias que estão cadastradas na Agehab mais uma opção. Ressaltamos que essa parceria é para as pessoas que têm capacidade de financiamento. Sabemos que nem todas os inscritos se enquadram na categoria, mas aquelas que têm interesse em financiar um imóvel terão o subsídio disponível”, explicou.

Em Campo Grande, seis empresas estão com imóveis sendo comercializados. RG Engenharia, VBC Engenharia, Agiliza, BCG – Brazilian Construction Group, Engepar e a mais recente, a RHD Construções e Comércio Eireli, que assinaram Termo de Adesão com a Agehab para imóveis na Capital.

Já em Dourados casas e apartamentos podem ser financiados pela RG Engenharia e Engepar e em Corumbá pela Progress - Empreendimentos Imobiliários.