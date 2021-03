Para sanar dúvidas de contribuintes do Imposto de Renda, faculdade da Capital oferece atendimento

O aplicativo da Receita Federal - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Começou hoje (1º) o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda para Pessoa Física (IRPF). Para ajudar os contribuintes que têm dúvidas ou nunca fizeram a declaração, professores e alunos da Estácio Campo Grande vão oferecer atendimento gratuito pela plataforma Teams.

O atendimento à comunidade é uma iniciativa do NAF (Núcleo de Atendimento Fiscal) da Estácio Campo Grande. Para ser atendido no NAF da Estácio Campo Grande, é necessário enviar um e-mail para o endereço naf.fescg@estacio.br. Os professores e alunos que atuam no núcleo retornarão o contato e, se possível, vão fazer uma chamada pelo Teams com o contribuinte.

Os atendimentos podem ser agendados pelo e-mail e serão realizados em ambiente remoto, a partir desta segunda-feira.

A entrega da declaração de imposto de renda deve ser feita até o dia 30 de abril. Todos os contribuintes que tiveram rendimentos tributáveis no valor acima de R$ 28.559,70 devem entregar a declaração. Caso o prazo de entrega não seja cumprido, o contribuinte estará sujeito à multa pelo atraso.