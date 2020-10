Para empresários de Campo Grande, vendas de Dia das Crianças superaram as expectativas

Crianças ganharam presentes neste mês - (Foto: Fernando Frazão/ABrasil)

As vendas de Dia das Crianças superou as expectativas para boa parte dos empresário de Campo Grande. Conforme o levantamento realizado pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) revelou que para aproximadamente 54% dos entrevistados, as vendas aumentaram.

Desse total, mais da metade registrou um crescimento de até 20%. Para 33,63%, as vendas se igualaram ao Dia das Crianças de 2019, e 12,34% constataram queda no movimento.

Com relação ao ticket médio dos presentes, 71,30% das empresas venderam de R$51,00 a 100,00 e, para 20,87% a média de valor das vendas se manteve entre R$101,00 e R$ 200,00. Outro dado importante trazido pela pesquisa revela que cerca de 74% das empresas deve manter o quadro de colaboradores, e 23,41% pretende aumentar sua equipe já de olho nas vendas de fim de ano.

"Os números trazem boas perspectivas para o final do ano e sinalizam que está ocorrendo uma retomada do movimento no comércio, o que beneficia a economia da nossa cidade", avaliou o presidente da ACICG, Renato Paniago.

Responderam à pesquisa de desempenho empresarial sobre o Dia dos Pais, estabelecimentos dos ramos de brinquedos, vestuário, eletrônicos e calçados. A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 22 de outubro.