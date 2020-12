Papai Noel vai percorrer lojas do Fort Atacadista em Campo Grande no dia 18

Fort Atacadista - (Foto: Divulgação)

Acontece a partir desta sexta-feira (18) uma ação promovida pelo Fort Atacadista, onde um ônibus todo decorado, seguirá o trajeto entre todas as unidades do empreendimento em Campo Grande. O objetivo é transmitir às crianças e às famílias a alegria das festas de Natal, principalmente num período em que a recomendação é passar as festividades em casa, com contato mínimo.

"A ideia é lembrar para as famílias da importância de uma data como essa. Como estamos ainda vivendo sob os cuidados de saúde exigidos para evitar o contágio do Covid-19, não teremos a tradicional interação do Papai Noel nas lojas, mas mesmo assim o bom velhinho vai andar pelas ruas da cidade, encantando a todos com seu carisma e sua alegria", explica a coordenadora de marketing Regional do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte.

A ação acontece nesta sexta-feira (18)

Nos anos anteriores, o Papai Noel alegrava a criançada presencialmente nas unidades do Fort. A opção pelo passeio se deu por conta das recomendações de evitar aglomerações. "A preocupação é seguir cuidando da saúde, orientando sobre prevenção e higiene, mas mesmo de forma simbólica, o Papai Noel estará entre nós", finaliza Rafaellen.

Onde encontrar - A rede Fort Atacadista possui sete lojas em Campo Grande, que funcionam de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos, das 8h às 20h.