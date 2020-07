Pandemia acelara mudança na forma de morar

Phaena Spengler, executiva da SBS Empreendimentos responsável pelo novo conceito - (Foto: Divulgação/SBS)

A Pandemia está provocando transformações que a sociedade não vai demorar para compreender. As exigências de cuidados com a saúde, impõe a necessidade de uma série de mudanças de comportamento, como permanecer mais tempo em casa e manter um distanciamento social. O que este momento irá trazer de mudanças da forma de viver? Esta é uma reflexão que está no pensamento dos incorporadores, que junto com seus arquitetos, e demais os profissionais envolvidos no segmento, já vem se materializando muito rapidamente.

A arquitetura se molda às necessidades de cada momento e pesquisas de comportamento vão mostrando o que as pessoas precisam para viver melhor. Foi assim, com base em estudos de tendências, e levantamentos técnicos, que o que a SBS Empreendimentos criou o Vista.

O projeto que está sendo apresentado para Campo Grande, vem em um momento em que as necessidades de espaços exclusivos são percebidas face a pandemia , e assim se consolida o trabalho em pesquisa realizado pela SBS, por serviços compartilhados com mais facilidade e agilidade no dia a dia.

Assim nasceu o Vista, uma proposta inovadora com unidades de alto padrão construtivo de acabamento com condomínio inteligente, onde um escritório co-working por exemplo, faz parte dos equipamentos compartilhados, além da piscina com borda infinita e academia que estão situadas na cobertura a 60 metros de altura com uma vista deslumbrante do nascer e pôr do sol. “O que é diferente é que existem diversos espaços de convivência, para que os moradores possam reunir amigos e família sem necessariamente estar dentro do apartamento, sem perder a intimidade”, explica Phaena Spengler, executiva da SBS Empreendimentos responsável pelo novo conceito.

Segundo Phaena, os estudos que a empresa acompanhou para delinear a proposta apontava para este caminho: moradores escolhendo espaços mais exclusivos e funcionais, menor exigência de manutenção e limpeza, próximo de serviços evitando grandes locomoções e espaços de convivência, de cuidados com pets, inclusive de trabalho. “A tendência já apontava que trabalharíamos mais em casa, só não imaginávamos que seria por um motivo de saúde de escala global. Estamos todos torcendo para que esta fase passe logo”, afirma Phaena.

O arquiteto Gustavo Shiota, um dos profissionais que assinam o projeto, aposta que passada a pandemia, escolhas por espaços com mais tecnologia e ambientes compartilhados para otimizar custos e tempo de cuidados com a casa ficarão. “A tendência já vinha neste sentido, ela só foi acelerada. A vida pode ser bem mais ágil e simples com soluções inteligentes. Campo Grande está aprendendo muito isso. Você pode ter uma infraestrutura muito confortável, sem precisar de uma casa gigantesca e ter de cuidar de tudo com pouco uso. A vida está cada vez mais compartilhada, estamos vendo isso com carro, muita gente não quer mais ter um carro resolve tudo isso com um aplicativo. Projetamos pensando em outro conceito de morar, outra visão.”, explica.

A SBS Empreendimentos nasceu em Campo Grande (MS), em 1996. É uma empresa familiar comandada pelo engenheiro civil, Celso Spengler. Tem forte atuação também na região Norte do Brasil, com um portfólio de mais de 100 mil metros quadrados em área construída, forte investimento em tecnologia construtiva, sustentabilidade e qualidade com certificação nível A do PBQPH.