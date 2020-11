Pagamento do 13° salário em MS deve aplicar na economia R$ 24 milhões a mais que em 2019

O pagamento do 13° salário deve incrementar a economia de Mato Grosso do Sul em R$ 2.681.586.066,64 no ano de 2020 - (Foto: Divulgação)

O pagamento do 13° salário deve incrementar a economia de Mato Grosso do Sul em R$ 2.681.586.066,64 no ano de 2020 - um acréscimo de R$ 24.322.093,68 no total de recursos na comparação com o ano anterior. Os dados foram divulgados pelo Dieese nesta quarta-feira (11).

Superior em 1% em relação ao ano anterior, essa quantia é o menor acréscimo da série história para a capital, que data de 2012, e será percebida para 1.006.268 pessoas, o que representa um crescimento em 0,31% da participação de trabalhadores, ou de 3.082 pessoas.

Quanto à relação deste valor na participação do PIB brasileiro, o percentual diminuiu 0,01 p.p., fechando em 1,46%. No cálculo do valor em relação ao PIB estadual, foi observada uma redução em 0,3 p.p na comparação com o ano anterior, pois a participação foi de 2,3%.

A soma dos beneficiários do mercado formal em 2020 compreende 697.174 pessoas, redução em 2.166 na comparação com o ano anterior. Este contingente de trabalhadores representa 69,3% do total de beneficiários do estado. Entre os Assalariados dos Setores Públicos e Privados registrou-se acréscimo de 7.834 trabalhadores ao longo de um ano, contudo houve expressiva redução em 10.000 postos de trabalho no grupo dos Empregados Domésticos com Carteira Assinada (2,5% do total de beneficiados, redução de 1,00 p.p.).

O rendimento médio desses dois grupos somados foi de R$ 2.824,34, uma redução de 1%, ou de R$ 25,70 em termos monetários. No caso dos aposentados e pensionistas, só foi possível estimar o recebimento dos beneficiários do INSS, que neste cálculo representam 30,7% do contingente de pessoas que terão acesso ao 13º em 2020 – aumento de 0,04 p.p. no comparativo com o ano anterior.

O número de pessoas que passou a acessar o Regime Geral de Previdência teve um aumento em 5.253 pessoas, posto que passou de 303.841 em 2019 para 309.094 em 2020. O valor médio da remuneração das pessoas deste grupo apresentou alcançou o valor de R$ 1.282,75.