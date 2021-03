Pacheco diz não crer que governo ingresse com novo modelo de reforma tributária

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco - (Foto: Dida Sampaio/Estadão)

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que o governo federal não deve encaminhar uma nova proposta própria de reforma tributária ao Congresso Nacional. A medida vai ser discutida com base nos textos que tramitam atualmente na Câmara e no Senado, afirmou Pacheco durante evento virtual promovido pelos jornais O Globo e Valor Econômico.

Durante a fala no evento, o presidente do Senado afirmou que a reforma tributária levanta divisões dentro do setor produtivo e entre União, Estados e municípios.

Ele apontou uma controvérsia em torno do tema porque o poder público não quer perder arrecadação e, por outro lado, empresas e cidadãos se recusam a pagar mais impostos.

Apesar do cenário, ele manifestou expectativa na aprovação de uma proposta ainda neste ano.

"Não é uma missão fácil, nós reconhecemos, mas é preciso escolher. Política é a arte de escolher", afirmou o senador. "Vai ser um teste a todo instante de quem vai poder ceder mais para que tenhamos um sistema tributário lógico, razoável, simplificado e desburocratizado."