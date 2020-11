Oi confirma venda de torres móveis em leilão para Highline do Brasil

Conforme previsto no edital, a conclusão da transferência das ações ainda está sujeita ao cumprimento das condições previstas no contrato - (Foto: Reprodução/Estadão)

A Oi, operadora de telefonia em recuperação judicial, confirmou nesta quinta-feira, 26, que as torres móveis (UPIs) foram arrematadas pela Highline do Brasil, por R$ 1,066 bilhão, em leilão realizado hoje. Segundo fato relevante divulgado pela empresa, os ativos foram adquiridos nos termos e condições da proposta vinculante apresentada em agosto pela Highline e o valor será pago em dinheiro. O anúncio confirma resultado antecipado pelo Broadcast de acordo com fontes envolvidas com o assunto.

"Em razão da apresentação da única proposta fechada para aquisição da UPI Torres, o Juízo da Recuperação Judicial homologou a proposta da Highline como vencedora do procedimento competitivo de alienação da UPI Torres, após as manifestações favoráveis do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e do Administrador Judicial", informa a operadora.

Conforme previsto no edital, a conclusão da transferência das ações ainda está sujeita ao cumprimento das condições previstas no contrato, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).