Oferta de assentos da Latam em novembro foi de 33,4% do visto em 2019

Latam - (Foto: Divulgação)

A Latam, empresa em recuperação judicial (Chapter 11) nos Estados Unidos, divulgou nesta terça-feira seus dados operacionais referentes ao mês de novembro e destacou a recuperação continuada das operações de passageiros. A oferta de assentos (ASK, na sigla em inglês) total chegou a 33,4% da capacidade apresentada um ano antes, ante 28,8% registrados em outubro e 20% em setembro. Já a demanda (RPK, na sigla em inglês) no mês foi de 29,4% do tráfego visto em 2019, com ocupação média de 72,6% nas aeronaves.

"A maior capacidade evidenciada durante o mês de novembro é explicada pelas operações domésticas no Brasil e Colômbia, e também pelo aumento nas operações internacionais com a reabertura de alguns mercados na América do Sul", explica a empresa. A Latam Brasil viu sua oferta aumentar de 48,7% em outubro para 55,3% em novembro, enquanto a Latam Colômbia subiu de 20% para 47%.

A ocupação de aeronaves em sua operação de carga foi de 68% em novembro, 10,7 pontos porcentuais acima do visto um ano antes.