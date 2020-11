OCDE: PIB cresce 9% no 3º trimestre, mas está abaixo do nível anterior à pandemia

O Produto Interno Bruto (PIB) dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) cresceu 9% no terceiro trimestre de 2020, na comparação trimestral, depois de ter contraído 9,8% entre abril e junho. A atividade econômica, contudo, ainda permanece 4,3% abaixo do nível anterior à pandemia de covid-19, de acordo com um relatório publicado nesta quinta-feira pela OCDE.

Entre as sete maiores economia do mundo, a França registrou a maior alta do PIB entre julho e setembro, 18,2%, após uma retração de 13,7%. Em outras partes da Europa, o crescimento da economia no terceiro trimestre foi de 16,1% na Itália, de 15,5% no Reino Unido e de 8,2% na Alemanha, ressalta o documento. Na zona do euro e na União Europeia (UE), os avanços foram de 12,6% e 11,6%, respectivamente.

Nos EUA, o PIB apresentou avanço de 7,4% no terceiro trimestre, enquanto no Japão, a alta foi de 5,0%, destaca a OCDE. Em relação a igual período do ano passado, o PIB da OCDE teve queda de 4,1% no terceiro trimestre, após encolher 11,7% no trimestre anterior.