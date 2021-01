ObservaturMS realiza pesquisa com setor turístico estadual sobre impactos da pandemia

Observatur - (Foto: Divulgação/Governo do Estado de MS)

Até dia 31 de janeiro a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FundturMS), através de seu Observatório do Turismo (ObservaturMS), realiza uma pesquisa com empresários da cadeia turística do Estado sobre os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus.

Em abril de 2020, juntamente com a Rede Brasileira de Observatórios de Turismo, o ObservaturMS também realizou a pesquisa para levantar os primeiros impactos e a sondagem atual é a continuidade desse levantamento. Os resultados servirão para nortear ações, tomadas de decisão e políticas públicas da FundturMS voltadas para o setor.

Segundo Danielle Moura, coordenadora do ObservaturMS, o objetivo é expandir o dimensionamento da pesquisa realizada anteriormente e que traçou o prognóstico previsível para o setor nos dois primeiros trimestres de 2020 frente à pandemia. “A sondagem anterior foi feita com base apenas na percepção dos empreendimentos, já que ela foi realizada em abril de 2020, início das ações de enfrentamento ao novo coronavírus. Agora vamos registrar o impacto real do isolamento social gerado no faturamento das empresas e empregos do setor nos meses subsequentes à primeira pesquisa”, explica.

O público-alvo deve responder a 25 perguntas que, além de abordarem aspectos da situação fiscal, avaliam a relação de empreendedores com parceiros, alterações no preço dos serviços ou produtos ofertados e outros tópicos.

Ainda de acordo com a coordenadora do ObservaturMS, os resultados da pesquisa dependem, em grande medida, da adesão do público-alvo. Após a compilação das respostas serão elaborados relatórios comparativos para entender o atual cenário, possibilitando o desenvolvimento de políticas públicas mais adequadas e que contribuam para amenizar os efeitos negativos gerados pela pandemia, além de traçar ações para a retomada do turismo.

A pesquisa foi prorrogada até o próximo dia 31 de janeiro e os profissionais do setor turístico, que não precisam se identificar, podem acessar a sondagem através do link: https://forms.gle/9ZANTCpsASVxVsfc9

Débora Bordin – Fundação de Turismo do MS

