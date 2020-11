Número de jovens entre 15 e 29 anos que não frequentam escola ou trabalham sobe em MS

Conhecidos como "geração nem-nem", os jovens que nem estudam e nem trabalham, representaram 82,3% dos jovens de 15 a 29 anos que nunca frequentaram a escola estavam e sem ocupação em 2019 no País - (Foto: Walter Campanato/ABrasil)

Conhecidos como “geração nem-nem”, os jovens que nem estudam e nem trabalham, representaram 82,3% dos jovens de 15 a 29 anos que nunca frequentaram a escola estavam e sem ocupação em 2019 no País. Em Mato Grosso do Sul, essa porcentagem chegou a 8,4%, que em Campo Grande atingiu 7,0% dessa faixa etária, sendo que em 2016 essa marca era de 7,2% e 4,9%, respectivamente.

Educação - A taxa de alunos que frequentam escola (considerando de creches a cursos de nível superior) registrou aumento para cinco das seis faixas etárias, de 0 a 17 anos, consideradas no Mato Grosso do Sul, seguindo os percentuais em termos de Brasil:

Ajustando para a taxa de frequência escolar líquida das pessoas de 6 a 24 anos, as porcentagens para Mato Grosso do Sul e Campo Grande ficaram conforme gráfico abaixo:

A maioria dos indicadores apresentaram crescimento em relação a 2016, porém, em Campo Grande, dois apresentaram queda. Entre as pessoas com 11 a 14 anos nos anos finais do Ensino Fundamental em 2016, o percentual era de 92,7%, ou seja, uma queda foi de 2,9 pontos percentuais em relação a 2019.

O mesmo ocorre na faixa etária dos 18 a 24 anos no Ensino Superior, cuja porcentagem era de 39,0% em 2016. MS apresenta média de 11,0 anos com relação aos anos de estudo, 12º entre as UFs. No Brasil são 11,2 anos e 11,4 no Centro-Oeste. A Síntese de Indicadores Sociais também apresentou a distribuição percentual das pessoas que frequentam instituição de ensino, por rede administrativa.