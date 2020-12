Novos empreendimentos vão investir R$ 1,5 bilhão em MS, 100% do FCO de 2020

FCO - (Foto: SEMAGRO)

Em Mato Grosso do Sul, 100% dos recursos disponíveis no FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) para o ano de 2020 foram totalmente utilizados para a implantação de novos empreendimentos rurais e empresariais. Conforme relatório divulgado nesta quinta-feira (10) pelo Banco do Brasil e demais instituições financeiras que operam o FCO no Estado, de janeiro ao início de dezembro deste ano foram realizadas 3.371 operações, sendo 1810 no FCO Rural e 1561 no FCO Empresarial, que utilizaram R$ 1,5 bilhão disponíveis no Fundo para este ano.

Os números foram apresentados na última reunião deste ano do CEIF/FCO (Conselho de Investimentos Financiáveis pelo FCO), que é presidido pelo secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar). “Somente no FCO Rural foram contratados R$ 1,069 bilhão, valor superior à dotação orçamentária disponível para esse segmento. O saldo a pagar, de cerca de R$ 200 milhões já contratado, vai entrar no desembolso do FCO em 2021”, comenta o secretário.

Já no FCO Empresarial, foram R$ 425 milhões efetivamente contratados até início de dezembro. “Ainda temos R$ 97 milhões a contratar e pelo que nós aprovamos na reunião do CEIF e pelo que já está internalizado no banco, esse valor ainda chegará a R$ 160 milhões, que também devem entrar para o FCO de 2021. Por mais um ano, a ação do Governo do Estado junto ao setor produtivo e ao governo federal garantiu a devida contratação de 100% dos recursos disponíveis no FCO, garantindo novos empreendimentos e mais empregos para Mato Grosso do Sul”, acrescenta o titular da Semagro.

Na reunião do CEIF/FCO realizada nesta nesta quinta-feira (10), foram deliberadas 105 cartas-consulta, totalizando R$ 202 milhões, sendo R$ 24,26 no Empresarial e R$ 177,76 no Rural. “Apresentamos a programação do Fundo para 2021 e definimos que não será paralisada a recepção de cartas-consulta no Banco do Brasil. Quem se interessar, pode continuar procurando o banco, pois o fluxo permanecerá normal”, finalizou Jaime Verruck.

Em 2021, Mato Grosso do Sul terá disponível R$ 1,698 bilhão em recursos do FCO para o financiamento de novos empreendimentos rurais e empresariais.