Novo polo industrial de Jaraguari prevê gerar mais de 250 empregos

Governo do Estado, viabilizou a implantação do Polo Industrial e Empresarial, que promete desenvolver a região e gerar pelo menos 250 novos empregos - (Foto: Secom MS)

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

No município de Jaraguari, uma das principais demandas é por empregos. Por isso, o Governo do Estado, viabilizou a implantação do Polo Industrial e Empresarial, que promete desenvolver a região e gerar pelo menos 250 novos empregos, e claro, renda para a população.

O terreno, para estruturação do polo, foi comprado com recursos estaduais - R$ 2 milhões do Fadefe, o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Equilíbrio Fiscal do Estado, e em setembro, a Semagro anunciou que abriu procedimento para a instalação da primeira indústria de etanol de milho de Mato Grosso do Sul, que quer fixar base em Jaraguari.

A empresa “Destilaria Pioneira Indústria de Etanol de Milho, Fábrica de Ração e Transportes Ltda” tem previsão de investir de R$ 49 milhões na unidade e gerar 150 empregos diretos. A expectativa é que as operações com produção de até 200 mil litros de etanol de milho por dia inicem em meados de 2022.

Desde que assumiu a gestão do Governo do Estado em 2015, Reinaldo Azambuja destinou mais de R$ 28 milhões para Jaraguari. Os recursos foram e são aplicados em ações de infraestrutura, saúde, educação, moradia e segurança pública.

Obra de destaque na cidade, a pavimentação da MS-244, nos trechos que ligam Jaraguari aos distritos de Bonfim e Jaraguari Velho, estão em fase final de execução. São 10 quilômetros de asfalto novo construídos com R$ 15 milhões de recursos estaduais. O empreendimento beneficia centenas de moradores e até o Polo Industrial e Empresarial.

Para os próximos meses, o Estado planeja construir uma ponte sobre o Ribeirão das Botas. A obra, que está em processo licitatório, foi pedida pelas autoridades municipais ao governador Reinaldo Azambuja em 2019, durante o programa estadual Governo Presente.