Novas regras para o pagamento do 13° salário em 2020 são divulgadas pelo governo

A nota traz determinações a respeito do pagamento para profissionais que tiveram jornada reduzida e contratos suspensos ao longo do ano - (Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

O governo divulgou na última terça-feira uma Nota Técnica que define as novas regras para o pagamento do 13° salário dos colaboradores em 2020. Criado para organizar os processos de pagamento da gratificação de natal para os trabalhadores brasileiros, o documento elucida como as empresas devem proceder para que a remuneração seja calculada e paga da forma correta nos mais diversos casos. Com isso pelo menos 40% dos trabalhadores de MS que tiveram redução na jornada de trabalho receberão normalmente o benefício.

Muitos profissionais brasileiros sofreram com os impactos da pandemia e da determinação da quarentena em março de 2020. Milhões de trabalhadores viram-se diante de medidas como a redução da jornada de trabalho e, consequentemente, dos salários e também enfrentaram suspensões de contratos.

A nota técnica determinou que as datas para o pagamento do 13° se mantenham as mesmas de sempre, sendo que a primeira parcela deve ser depositada até o dia 30 de novembro. A parcela final, como de costume, pode ser paga até o dia 20 de dezembro deste ano.

No caso de trabalhadores que passaram pela redução de jornada de trabalho, ficou definido que o pagamento do 13° deve ser integral e calculado com base na remuneração integral do mês de Dezembro. Para tal, o pagamento não deve ser influenciado pela redução da jornada ou do salário.

Já em situações em que houve suspensão de contrato de trabalho, as regras são um pouco diferentes: de acordo com a nota divulgada pelo governo, o trabalhador só perderá direito ao 13° referente aos meses em que trabalhou menos de 15 dias. Assim, se o contrato de trabalho foi suspenso após a primeira quinzena de maio e retomado antes da última quinzena de setembro, o trabalhador terá direito ao valor do 13° referente a ambos meses, ficando sem receber apenas sobre junho, julho e agosto.

Para profissionais que não tiveram alterações no contrato de trabalho ao longo do ano, o pagamento do 13° salário deve ser feito da maneira tradicional. Já para situações em que houve aumento salarial no decorrer do ano, o colaborador deve receber o 13° com base de cálculo sobre o último salário recebido.

