Nos EUA, PMI composto sobe a 58,0 em janeiro, mostra preliminar

BOLETIM COVID Mais de 30 mortes por coronavírus são registradas em apenas um dia no Estado

GERAL Menos Brasília, mais Brasil: para planejamento da Senasp passa por demandas da segurança pública do MS

PROTESTO Torcida protesta diante do CT do São Paulo e pede saída de Diniz e Daniel Alves

ECONOMIA Comitê de Finanças do Senado dos EUA aprova nomeação de Yellen para Tesouro

Enquete

Você está de acordo com a realização do Enem mesmo com a pandemia?”

Sim Não Votar Resultados