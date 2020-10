Nos EUA, construções de moradias iniciadas sobem 1,9% em setembro ante agosto

Construção / Obra Paralisada - (Foto: Werther Santana/Estadão)

As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos avançaram 1,9% em setembro ante agosto, para a taxa anual sazonalmente ajustada de 1,415 milhão de unidades, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira pelo Departamento do Comércio. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal, porém, previam alta maior, de 3,8%.

Ainda assim, o indicador está 11,1% acima do nível registrado em setembro de 2019. As construções de moradias novas de agosto ante julho foram revisadas para baixo, de 1,416 milhão para 1,388 milhão. Já as permissões para novas construções subiram 5,2% de agosto para setembro, para 1,553 milhão. Nesse caso, a projeção era de ganho de 3,4%.