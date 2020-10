Noruega: greve de petroleiros pode paralisar 8% da produção da commodity no país

A noticia ajuda no fortalecimento dos contratos de petróleo no exterior na sessão de hoje - ( Foto: Reprodução/ Conversa Fiada)

A greve de trabalhadores da petrolífera norueguesa Norwegian Oil and Gas Association (NOG) pode levar à paralisação de 8% da produção da commodity energética no país, ou 330 mil barris por dia (bpd), informou a própria empresa nesta segunda-feira, 5. O sindicato dos petroleiros local reivindica aumento de salários e subsídios, mas ainda não chegou a um acordo com a companhia. A noticia ajuda no fortalecimento dos contratos de petróleo no exterior na sessão de hoje, diante da redução da oferta.