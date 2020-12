Nome Limpo terminou, mas ACICG mantém auxílio às empresas na recuperação de crédito

A 15ª edição da campanha de recuperação de crédito Nome Limpo terminou na última sexta-feira (11) - (Foto: Divulgação)

A 15ª edição da campanha de recuperação de crédito Nome Limpo terminou na última sexta-feira (11), e graças à ação, mais de R$3 milhões voltaram a circular no comércio da Capital. Com toda sua expertise em campanhas de negociação de dívidas, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) criou soluções para que as empresas não precisem esperar por mais um ano, até a próxima campanha, e disponibiliza aos seus associados a Central de Cobrança – um conjunto de ferramentas altamente eficazes e assessoria completa em recuperação de crédito.

Por meio de estratégias como cobrança ativa, negativação no Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), conciliação, protestos e judicialização, a Central de Cobranças nasceu para auxiliar as empresas, durante todo o ano, na negociação de dívidas de seus clientes. “A Central funciona como uma solução integrada que utiliza diferentes ferramentas, de modo a oferecer uma assessoria completa para empresas que, muitas vezes, já haviam desistido de receber de seus devedores”, explica a gerente de negócios da ACICG, Letícia Ribeiro.

As cobranças podem ser realizadas sobre duplicatas, cheques, notas promissórias, carnês de crediário, contratos de prestação de serviços e tudo o que representa valor legal. “Além da utilização do SCPC – operado pela Associação Comercial -, contamos com o Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) ACICG, também instalado na sede da entidade, e que nos dá todo apoio necessário para executarmos esse trabalho de forma ágil e segura, de modo a garantir os melhores resultados às empresas”, reforça Letícia.

O serviço oferecido pela Associação Comercial pode ser contratado independente da quantidade de títulos que a empresa tem a recuperar, ou do tempo que o débito está ativo. A empresa paga somente pelo serviço referente aos títulos recebidos, e o serviço não tem taxa de adesão.

Letícia conta ainda que entre as vantagens de contratar uma assessoria de cobrança, destacam-se a redução dos custos operacionais, “uma vez que a Associação Comercial fará todo o serviço sem que a empresa precise contratar mão de obra, e o retorno do capital de giro, lembrando que além da recuperação da dívida, a empresa recupera o cliente, que volta a ter crédito para comprar”.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3312-5063 e 99846-3135, pelo e-mail crc@acicg.com.br, ou na sede da ACICG, localizada na Rua 15 de Novembro, 390, Centro.