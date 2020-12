No Twitter, Trump insiste em pagamento de US$ 2 mil a norte-americanos no pacote

Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que deixará Casa Branca se colégio eleitoral votar contra ele durante discurso a soldados americanos - (Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou o Twitter mais cedo para pressionar o Senado a endossar um pagamento de US$ 2 mil a americanos com renda anual inferior a US$ 75 mil, diante dos estragos da pandemia. "Deem às pessoas US$ 2 mil, não US$ 600. Elas já sofreram o suficiente!", afirmou ele na mensagem.

O pagamento mais elevado foi aprovado pela Câmara dos Representantes na segunda-feira e deve agora ser apreciado pelo Senado americano nesta semana, talvez já nesta terça-feira.