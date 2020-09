No Passo do Lontra, nova passarela para pedestres sobre o Rio Miranda está 80% concluída

Passarela para pedestres sobre o Rio Miranda está 80% concluída - (Foto: Divulgação/Governo do Estado de MS)

A construção da nova passarela para pedestres sobre o Rio Miranda, no Passo do Lontra, em Corumbá, está quase chegando ao fim. Pelo menos 80% da obra já foi finalizada e a entrega da passarela deve acontecer na primeira quinzena de outubro. Depois de uma enchente que derrubou a antiga estrutura de madeira, há alguns meses, o Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), se comprometeu a fazer um novo projeto.

Com 200 metros de comprimento e 2,25 metros de largura, a nova passarela está sendo construída com toras de eucalipto, o que deixou a obra menos onerosa. As madeiras de lei, que antes sustentavam a ponte, foram substituídas, como explicou o engenheiro da Agesul, Augusto Conte. “Economizamos, pelo menos, uns R$ 400 mil fazendo essa substituição das madeiras". O esteio da antiga ponte de madeira também foi reutilizado no novo projeto. Para a proteção de quem fizer a travessia, estão sendo usados fios de cordoalha, que funcionam como guarda-corpo.

Ponte x Passarela

No início, havia uma ponte de madeira sobre o Rio Miranda, edificada para veículos fazerem a travessia sobre o rio. No entanto, com o crescimento da região, foi necessário erguer, ao lado, uma ponte de concreto que atendesse com segurança aos motoristas.

Com a migração dos carros da ponte de madeira para o de concreto, a população aproveitou e passou a utilizar o antigo trecho como passagem para pedestre. Assim surgiu a passarela improvisada. “A ponte de concreto ficou para os veículos e a ponte de madeira continuou no local e os pedestres começaram a usar como passarela”, lembrou o engenheiro.

Mas uma forte chuva destruiu grande parte dessa estrutura de madeira. As vigas precisaram ser retiradas do fundo do rio por um guindaste. A Agesul iniciou a obra da passarela em meados de julho.