No Brasil, ação do IRB dispara quase 18%

No Brasil, as ações do IRB Brasil Re, assunto do dia nesta quinta-feira, 28, saltaram ontem 17,82%, registrando a maior alta do Ibovespa. O volume de negócios com o ativo também foi forte, ficando em R$ 1,4 bilhão. Conforme analistas, diante de movimentos em redes sociais que vieram na esteira da alta das ações da GameStop, o papel tem tido forte valorização.

Um operador, que falou sob condição de anonimato, apontou que grupos foram formados em redes sociais para estimular uma alta do papel. Um deles, no Telegram, com mais de 21,1 mil membros, afirmava em um post fixado e visível para não-membros que as postagens "não representam ordens de compra ou venda de ações", e não visavam a "manipulação do mercado."

Segundo especialistas ouvidos pelo Estadão/Broadcast, o movimento de investidores brasileiros que se reuniram para "bombar" as ações do IRB pode configurar crime de manipulação de mercado e/ou criação de condições artificiais de demanda. As condutas são consideradas infrações graves contra o mercado de capitais e estão previstas em lei e na Instrução 8 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A ação do ressegurador, que enfrentou em 2020 uma forte crise de credibilidade, acumula baixa de cerca de 80% no intervalo de um ano, mesmo com o salto dado ontem./